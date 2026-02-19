Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|
19.02.2026 13:50:20
Klarna stock sinks 27% after bad loan costs soar
Swedish fintech’s shares have sunk since September’s IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
