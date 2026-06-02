Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
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02.06.2026 19:03:50
Klarna Trades Below IPO Price As 47% Of BNPL Users Pay Late: The 2 Sides Of The Delinquency Trade
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