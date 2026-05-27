Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
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27.05.2026 22:10:56
Klarna vs. Sezzle: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As the digital payments landscape evolves, choosing between established giants and rising stars is difficult. You might wonder whether Klarna Group (NYSE:KLAR) or Sezzle (NASDAQ:SEZL) is the better investment today.Klarna functions as a massive international fintech powerhouse focusing on global scale and bank-like services. Sezzle operates as a leaner, highly profitable niche player primarily serving the North American market. Both companies dominate the buy now, pay later space, yet they offer vastly different financial profiles and growth trajectories.Klarna Group operates as a global digital bank and flexible payments provider offering online, in-store, and app-based options. It serves nearly 119 million active consumers and 1 million merchants across 26 countries. As a major player among tech stocks, it focuses on major markets throughout the United States and Europe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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