Klatsche vom Verfassungsgericht - Ampel muss Klimafonds neu aufstellen

Berlin/Karlsruhe (Reuters) - Die Bundesregierung zieht nach der Klatsche durch das Verfassungsgericht erste Konsequenzen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) verhängte am Mittwoch eine Ausgabensperre für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) und kündigte einen neuen Wirtschaftsplan für die Jahre ab 2024 an. Der Sondertopf ist zum wichtigsten Finanzierungsvehikel für Klimaschutz und die Energiewende geworden. Deutschlands höchstes Gericht kippte aber den umstrittenen Nachtragshaushalt von Ende 2021, mit dem 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten aus der Corona-Pandemie umgewidmet und in den Klimafonds verschoben worden waren. Dieses Geld fehlt nun für geplante Investitionen. Der Streit in der Koalition um die knappen Mittel dürfte nun noch schärfer werden. Während Teile der SPD und der Grüne die Schuldenbremse infrage stellen, will Lindner diese unbedingt einhalten.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte bei einer Regierungsbefragung im Bundestag, es werde keinen Schnellschuss, sondern eine sorgfältige Prüfung des Urteils geben. Die Arbeit der Regierung könne weitergehen. Die Ampel werde gemeinsam einen Weg finden, die nötigen Investitionen zu stemmen. Das Urteil wird Lindner zufolge auch Auswirkungen auf die Bundesländer haben. Ausgenommen von der Ausgabensperre seien nur Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur Förderung erneuerbarer Energien im Gebäudebereich. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, alle bereits zugesagten Verpflichtungen könnten eingehalten werden. Neue Verpflichtungen im Klimafonds seien aber erst möglich, sobald der neue Wirtschaftsplan stehe.

Der bisherige Wirtschaftsplan des KTF sieht für 2024 Programmausgaben von rund 57,6 Milliarden Euro vor. Von 2024 bis 2027 werden insgesamt 211,8 Milliarden bereitgestellt. Aus dem Topf kommen auch Gelder für Elektromobilität und die Deutsche Bahn sowie zur Ansiedelung von Halbleiter-Fabriken. Zahlreiche Verbände forderten nach dem Urteil aus Karlsruhe, schnellstens die Finanzierung von Klimaprojekten sicherzustellen. Während die Wohnungswirtschaft aber weiter auf der Einhaltung der Schuldenbremse bestand, forderten DGB, der Paritätische Gesamtverband und der Bund für Umwelt- und Naturschutz eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse.

Die Aufstellung des regulären Haushalts für 2024 wird Scholz und Lindner zufolge wie geplant im Bundestag fortgesetzt. Das Urteil trifft die Ampel nur einen Tag vor der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, in der ab Donnerstag letzte Hand an den Etatentwurf gelegt wird. Lindner wird am Nachmittag noch im Haushaltsausschuss erwartet.

"GIGANTISCHE KLATSCHE"

Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts sind wichtige Finanzabsprachen aus den Ampel-Koalitionsverhandlungen von Ende 2021 nichtig. Die Karlsruher Richter beanstandeten auf 64 Seiten vor allem, dass die krisenbedingte Aussetzung der Schuldenbremse, die während der Pandemie galt, bei späteren Ausgaben nicht ausreichend dargelegt worden sei. Außerdem sei das entsprechende Haushaltgesetz damals zu spät verabschiedet worden. Der Umfang des KTF reduziere sich damit um 60 Milliarden Euro. Ein Abstimmungsergebnis der Richter im Zweiten Senat wurde nicht mitgeteilt.

Der CDU-Politiker Mathias Middelberg, einer der Kläger, sprach von einer Katastrophe für die Regierung. "Die gesamte Haushaltspolitik der Ampel basiert auf Verfassungsverstößen." Das Gericht habe für schärfere Konturen der Schuldenbremse im Grundgesetz gesorgt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Das Urteil ist eine gigantische Klatsche für die Ampel, die jetzt ein 60-Milliarden-Loch im Haushalt hat."

Aus dem aktuellen KTF-Wirtschaftsplan geht hervor, dass die Rücklagen zum Jahresende 2023 bei voraussichtlich 64,8 Milliarden Euro liegen dürften. Ab 2024 soll aber mehr ausgegeben als eingenommen werden, wodurch die Rücklage Ende 2024 zunächst auf 41,5 Milliarden Euro sinken würde. Ende 2026 dürfte sie nach derzeitiger Planung aufgebraucht sein.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, zeigte sich offen für eine Debatte über die Schuldenbremse. Dies hatte zuletzt auch Grünen-Politiker Habeck mehrfach gefordert, um mehr Geld in Zukunftsprojekte stecken zu können. Lindner lehnt dies aber strikt ab, auch aus Rücksicht vor der jüngeren Generation. Er will stattdessen stärker Prioritäten im Haushalt setzen und einen deutlicheren Sparkurs einschlagen.

