Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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29.06.2026 16:35:47
Klauseln unzulässig: Gericht in Österreich streicht Ryanair etliche Zusatzgebühren
Die Fluglinie Ryanair fordert für etliche Zusatzleistungen rund um den Flug Extra-Gebühren. In Österreich nimmt sich das Sozialministerium der Sache an. Das Oberste Gericht moniert etliche Regelungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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