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30.04.2026 06:31:29
Klaveness Combination Carriers AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Klaveness Combination Carriers AS Registered veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 NOK je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 705,6 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598,9 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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