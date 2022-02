Klaveness Combination Carriers AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Klaveness Combination Carriers AS Registered lud am 18.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 190,7 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 314,6 Millionen NOK ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,30 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,66 NOK erwirtschaftet worden.

Klaveness Combination Carriers AS Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 749,94 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 4,78 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 1,06 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at