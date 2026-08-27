Klaveness Combination Carriers AS Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Klaveness Combination Carriers AS Registered veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 736,6 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 27,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 578,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at