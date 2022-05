Klaveness Combination Carriers AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Klaveness Combination Carriers AS Registered hat am 11.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 293,7 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 68,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 174,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at