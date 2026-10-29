Klaveness Combination Carriers AS Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Klaveness Combination Carriers AS Registered hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,81 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered 2,02 NOK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 900,2 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 38,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 651,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at