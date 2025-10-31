Klaveness Combination Carriers AS Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Klaveness Combination Carriers AS Registered hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered ein EPS von 3,85 NOK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 651,0 Millionen NOK – eine Minderung von 16,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 778,5 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at