04.02.2026 14:09:00

Klavierbauer Bösendorfer kündigt "rund zehn Mitarbeiter"

Der Klavierbauer Bösendorfer trennt sich von "rund zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern". Das Unternehmen bestätigte der APA am Mittwoch eine entsprechende Meldung der Zeitung "Der Standard". Als Grund werden "schwierige Rahmenbedingungen am Klaviermarkt" genannt. Weder die Existenz des Unternehmens noch der Standort seien aber gefährdet. Der Klavierbauer im Eigentum der Yamaha Group hat laut eigenen Angaben eine Belegschaft von im Schnitt "etwa 133 Personen".

"Insbesondere im globalen Premiumsegment ist seit längerem eine deutliche Zurückhaltung zu verzeichnen, bedingt unter anderem durch geopolitische Unsicherheiten, den generellen Nachfragerückgang bei akustischen Instrumenten sowie eine Abkühlung wichtiger Exportmärkte", heißt es in einem Statement. Alle Alternativen seien sorgfältig "in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat" geprüft und es ein Sozialplan vereinbart worden. "Weitere Personalanpassungen sind derzeit nicht geplant."

spo/tpo

