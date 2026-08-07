Klaviyo A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Klaviyo A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klaviyo A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 370,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 293,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at