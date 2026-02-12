Klaviyo A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Klaviyo A hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Klaviyo A -0,100 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Klaviyo A mit einem Umsatz von insgesamt 350,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,62 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,23 Milliarden USD, während im Vorjahr 937,46 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at