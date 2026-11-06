Klaviyo A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Klaviyo A hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,55 Prozent auf 387,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 310,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at