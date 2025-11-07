Klaviyo A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Klaviyo A hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Klaviyo A 310,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at