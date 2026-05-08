Klaviyo A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Klaviyo A hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 358,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 279,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at