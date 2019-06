Klaytn kündigt Mainnet-Start an: Asiens größte Unternehmen schließen sich digitalem Ökosystem von Klaytn an - darunter auch LG und UnionBank

- Das Klaytn Governance Council, ein Zusammenschluss von multinationalen Unternehmen und Organisationen, der sich um die Kontrolle der Plattform, den Betrieb der Consensus-Knoten und das Wachstum der Umgebung verantwortlich istGroße asiatische Unternehmen, wie LG Electronics, Celltrion, Netmarble und die Union Bank of the Philippines, sind im Council vertretenNeu hinzugekommenen "KLAY BApp Partners" nutzen die KLAY-Token von Klaytn für ihren Service-Betrieb

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Ground X, die Blockchain-Tochtergesellschaft von Kakao, der führenden südkoreanischen Mobilplattform, hat das offizielle Klaytn-Mainnet gestartet und gleichzeitig das "Governance Council" angekündigt, das die Plattform gemeinsam betreiben soll.

# Klaytn bietet neue attraktive Funktionsmechanismen und stellt acht neue Service-Partner vor, mit denen das Ökosystem erweitert wird

Ground X bringt das Klaytn-Mainnet über die offizielle Website von Klaytn unter www.klaytn.com an den Start. Klaytn setzt sich dafür ein, dass Blockchain-Dienste in großem Maßstab Akzeptanz finden und der Wert und die Nutzbarkeit der Blockchain-Technologie nachhaltig erhöht werden. Mithilfe dieses Engagements konzentriert sich Klaytn auf die Verbesserung der Entwickler-Umgebung und das Angebot von hoch leistungsfähigen und flexiblen Lösungen für die Erweiterungsfähigkeit von BApps (Blockchain Applications) für die Übertragung großer Datenmengen.

Das Klaytn-Mainnet bietet schnelle Reaktionszeiten, die sich mit denjenigen der alten Webdienste messen können. Grundlage hierfür sind die jeweiligen Rückmeldungen der Partner über den öffentlichen Testnet-Probebetrieb. Darüber hinaus wird die Stabilität der Mainnet-Plattform bereits auf Grundlage der Prüfung der Sicherheit unter hoher Beanspruchung zusammen mit vier unterschiedlichen Sicherheitsfirmen verifiziert. Daneben konnte auch schon das Nutzererlebnis mithilfe von Blindtests für Entwickler und Anwender verbessert werden.

Für Ground X liegt der geschäftliche Schwerpunkt jenseits des bloßen Aufbaus der Mainnet-Plattform. Die Anstrengungen für den Aufbau des digitalen Ökosystems, in das die Klaytn-Plattform eingebettet ist und über das Millionen von Nutzern Blockchain-Technik erleben können, haben sich gelohnt und zu Partnerschaften mit 34 Dienstanbietern geführt, wobei sich ein am Markt bewährter und an den Nutzern orientierter Service-Betrieb in großem Maßstab erfolgreich etablieren konnte. Neben dem Start des Klaytn-Mainnet sollen auch neun Blockchain-Projekte, darunter "HintChain", der auf Blockchain basierende Marktplatz für Lebensmitteldaten, "Antube", ein Entertainmentdienst für Kurzvideos, und "Pibble", ein bildbasierter SNS-Service, bis Anfang Juli erfolgreich auf Klaytn veröffentlich werden.

Um Dienstanbietern einen Anreiz dafür zu bieten, ein stabiles Netz aufrechtzuerhalten, stellt Klaytn eine transparente Evaluation und attraktive Funktionsmechanismen unter den Bezeichnungen "Proof of Contribution" (PoC) und "Klaytn Improvement Reserve" (KIR) bereit. Der PoC bewertet das Ausmaß des Beitrags, den jede wirtschaftliche Einrichtung innerhalb des Klaytn-Ökosystems leistet, und stellt KLAY-Token zu Verfügung, die mit der jeweiligen Höhe des Beitrags jeder dieser Einrichtungen korrespondieren. Auf der anderen Seite wird die KIR an jeden ausgegeben, der sich dafür engagiert, über die verschiedensten Aktivitäten, wie Forschungsarbeit für die Plattform oder Veranstaltungen für die Community, ein nachhaltiges Wachstum des digitalen Ökosystems aufrechtzuerhalten.

Klaytn bietet zudem "KLAY BApp Partners" an, dessen mit Blockchain betriebene Dienste KLAY-Token für Vergütungen und Zahlungen verwenden. Die Nutzer können sich KLAY verdienen und diese frei über eine Vielzahl von Diensten hinweg einsetzen.

Zunächst kommt da eine Reihe von mit Blockchain angetriebenen Spiele-Diensten zu Klaytn, die von drei großen Spiele-Studios entwickelt wurden. Diese hatten sich bereits auf anderen Blockchain-Plattformen eine große Popularität erworben. "Klaytn Knights", eine aktualisierte Version von "EOS Knights", das von Biscuit, der Nummer 1 der weltweiten Studios für die Entwicklung von Blockchain-Spielen, entwickelt wurde und für das man sich ab dem 28. Juni vorab registrieren kann. Ebenfalls noch in diesem Jahr über die Plattform bedient werden "Marvel Clans", der neue, von MixMarvel entwickelte Spieleservice - MixMarvel hatte zuvor schon Hyper Snake, die Nummer 1 DApp auf TRON, entwickelt - und "Axie Infinity", ein von Sky Mavis Pte. Ltd. aus Vietnam entwickeltes digitales Spiel, in dem man unter anderem Phantasiewesen wieder einsammeln muss.

Auch einige populäre Rollenspiele werden via Klaytn neu erschaffen. mgame, der in Korea ansässige Entwickler von Online-Spielen mit über 20 Millionen Nutzern, macht derzeit unter Verwendung des eigenen geistigen Eigentums aus seinen Spielen "Hon" und "Princess Maker" Blockchain-Spiele. Darüber hinaus verwenden "Crypto Sword & Magic" von Nod Games, "Infinity Star" von Node Brick

zwei der Spiele, die von "Hashed Labs", einem Programm aus Korea für die Blockchain-Beschleunigung ausgewählt wurden - und auch "Crypto Fishing" von MEMORY Inc., KLAY für ihre Spiele-Services.

# Weltweit tätige Top-Tier-Unternehmen, wie LG Electronics, Netmarble und UnionBank, sind im Klaytn Governance Council vertreten

Der Council besteht aus 19 weltweit tätigen Top-Tier-Unternehmen, die mit Erfolg groß angelegte, beliebte und nutzerorientierte Dienstangebote in unterschiedlichen Branchen aufgebaut haben, wie etwa in der IT, Telekommunikation, der Produktion von Inhalten und Spielen sowie in der Finanzindustrie. Zudem bilden sie wichtige Geschäftsbereiche von einigen der größten Unternehmen in Asien. In Anbetracht des boomenden Markts in der Region mit ihrer großen Zahl an Verbrauchern, die stets bereit sind, neue Technologien auszuprobieren, und der vielen aufstrebenden Firmen, die die Blockchain-Technologie für neue Geschäftsmodelle nutzen, ist die hier zusammengekommene Allianz auf dem besten Weg, Blockchain mithilfe von Klaytn in ein neues Zeitalter zu führen.

Die Mitglieder des Council sind als Haupt-Entscheidungsträger in wichtigen Unternehmen und für die technische Agenda für den Betrieb des Netzes für den Consensus-Knoten verantwortlich. Darüber hinaus gibt es den Plan, auf Klaytn basierende Dienste zu entwickeln oder Blockchain bei bestehenden Services einzuführen, damit die Blockchain-Technologie in großem Umfang übernommen wird.

Zu den im Council vertretenen Mitgliedern gehören "LG Electronics", "LG International" und "Celltrion", eines der größten Biopharma-Unternehmen in Asien mit einem Marktwert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Weitere ehrenwerte Mitglieder sind "Netmarble", die Nummer 1 der Spiele-Entwickler und -Verlage in Korea; "Wemade", der beliebte Spiele-Entwickler mit einem breit aufgestelltem Portfolio an geistigem Eigentum, hier sei besonders "Legend of Mir" mit über 500 Millionen Nutzer hervorgehoben; "Pearl Abyss", der Entwickler des MMORPG "Black Desert", das weltweit berühmte und in rund 150 Ländern gespielte Spiel; "PUBG", weltweit die Nummer 1 unter den Unternehmen für kostenpflichtige Spiele, das insbesondere für sein berühmtes "PlayerUnknown's Battlegrounds" bekannt ist; "Neoply", die Investment-Abteilung von "Neowiz", einem der größten Gaming-Unternehmen in Korea; "FSN", das Unternehmen für IT-Entwicklung, das hinter Six Network steht und Finanzdienstleistungen und eine Brieftasche für digitale Assets in Thailand anbietet; "Kakao", Nummer 1 unter den Mobilplattformen in Korea, gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen, wie "Kakao Pay", "Kakao Page", "Kakao Games" und "Kakao IX."

Jetzt neu bei Klaytn dabei sind die "Union Bank of the Philippines (UnionBank)", eine der größten Banken der Philippinen, und "Axiata Digital und Axiata Digital Service Indonesia", der Geschäftsarm für digitale Dienstleistungen der "Axiata Group", des größten Telekommunikationskonzerns in Südostasien, "HashKey", der strategische Partner der chinesischen "Wanxiang Blockchain Labs" und führender Fintech-Konzern mit Sitz in Hongkong. Ebenfalls Teil des Klaytn Governance Council sind "Everrich", der Entwickler von Immobilienprojekten mit einem besonderen Schwerpunkt in Südostasien; "Hi Inc.", das Unicorn-Unternehmen mit Sitz in Hongkong, das im global Reise- und Lifestyle-Geschäft tätig ist und Dienstleistungen für Hotels anbietet; "Cocone", das führende japanische Unternehmen für digital Inhalte in sozialen Netzwerken; sowie "gumi, Inc.", ein führender, weltweit tätiger Verlag und Entwickler für Mobilspiele mit Hauptsitz in Japan. Da die Klaytn-Plattform und sein digitales Ökosystem weiter wachsen, und zwar schneller als zuvor, plant Klaytn, geeignete Dienstanbieter als potentielle Mitglieder des Council einzuladen.

Jason Han, der CEO von Ground X und für die Leitung der Entwicklung und des Geschäftsbetriebs von Klaytn verantwortlich, sagte: "Klaytn wird die breite Akzeptanz der Blockchain anstoßen und das digitale Ökosystem durch die Zusammenarbeit mit weiteren Service-Partnern weiter ausbauen." Er sagte weiter: "Klaytn wird von einem Zusammenschluss einiger der größten Unternehmen Asiens betrieben, die allesamt über eine ungeheure Reputation verfügen und zusammen eine Marktwert von über 65 Milliarden US-Dollar haben und sich auf eine Basis von Hunderten von Millionen Nutzern stützen können, dabei lautet die Mission, eine transparentere und vertrauenswürdigere Plattform aufzubauen." Und er fügte noch hinzu: "Gemeinsam mit unserem Governance Council freuen wir uns schon jetzt darauf, demnächst eine stabile und zuverlässige Blockchain-Plattform zu haben."

