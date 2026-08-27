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27.08.2026 06:31:29
KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,110 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 415,7 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 410,3 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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