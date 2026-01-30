KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,240 MYR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,0 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security einen Umsatz von 459,3 Millionen MYR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,710 MYR beziffert. Im Vorjahr waren 0,560 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,74 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 1,72 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at