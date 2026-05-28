KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,11 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,110 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent auf 411,8 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 406,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at