KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,11 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security 0,120 MYR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security im vergangenen Quartal 443,7 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security 429,7 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at