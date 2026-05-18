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18.05.2026 06:31:29
KleanNara gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KleanNara hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
KleanNara vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 199,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -221,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,36 Prozent auf 125,05 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte KleanNara 130,76 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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