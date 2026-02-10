|
10.02.2026 06:31:29
KleanNara informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KleanNara gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 535,58 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KleanNara -73,000 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 122,56 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1257,320 KRW. Im Vorjahr waren -589,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 508,20 Milliarden KRW, gegenüber 537,05 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,37 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.