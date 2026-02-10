10.02.2026 06:31:29

KleanNara informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KleanNara gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 535,58 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KleanNara -73,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 122,56 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1257,320 KRW. Im Vorjahr waren -589,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 508,20 Milliarden KRW, gegenüber 537,05 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

