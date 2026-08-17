KleanNara informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KleanNara hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -89,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KleanNara ein EPS von -301,000 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent auf 136,31 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at