KleanNara legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KleanNara hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

KleanNara hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 79,59 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -301,000 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 136,31 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KleanNara einen Umsatz von 123,54 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at