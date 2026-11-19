KleanNara hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 298,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -209,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent auf 135,10 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at