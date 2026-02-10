KleanNara stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KleanNara hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -535,58 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KleanNara ein EPS von -73,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 122,56 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,15 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1257,320 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -589,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KleanNara im vergangenen Geschäftsjahr 508,20 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KleanNara 537,05 Milliarden KRW umsetzen können.

