KleanNara hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 298,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -209,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 135,10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 131,35 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at