KleanNara zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KleanNara hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -199,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -221,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,05 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at