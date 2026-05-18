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18.05.2026 06:31:29
KleanNara zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KleanNara hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -199,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -221,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,05 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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