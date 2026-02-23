Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
24.02.2026 00:00:00
Klebstoffe und Beschichtungen, die Kreisläufe schließen und CO2-Reduzierung ermöglichen: Henkels nachhaltige Verpackungslösungen auf der Interpack
Vom 7. bis 13. Mai stellt Henkel Adhesive Technologies auf der diesjährigen Interpack an Stand D45 in Halle 10 sein umfassendes Portfolio an Klebstoffen und Beschichtungen für nachhaltiges Verpackungsdesign aus. Im Fokus stehen Lösungen, die hohe Leistungsanforderungen erfüllen und gleichzeitig dazu beitragen, CO₂-Emissionen zu reduzieren, die Recyclingfähigkeit zu verbessern und die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung PPWR sicher umzusetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
