Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 00:00:00

Klebstoffe und Beschichtungen, die Kreisläufe schließen und CO2-Reduzierung ermöglichen: Henkels nachhaltige Verpackungslösungen auf der Interpack

Vom 7. bis 13. Mai stellt Henkel Adhesive Technologies auf der diesjährigen Interpack an Stand D45 in Halle 10 sein umfassendes Portfolio an Klebstoffen und Beschichtungen für nachhaltiges Verpackungsdesign aus. Im Fokus stehen Lösungen, die hohe Leistungsanforderungen erfüllen und gleichzeitig dazu beitragen, CO₂-Emissionen zu reduzieren, die Recyclingfähigkeit zu verbessern und die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung PPWR sicher umzusetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
09.02.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 84,00 0,74% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet schwächer -- DAX anfänglich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen