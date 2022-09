Klein, aber wirkungsvoll: 3 Inseln mit Vorbildfunktion in puncto Nachhaltigkeit

Ob am Polarkreis oder in tropischen Gewässern - Inseln gehören zu den Orten, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Zwar tragen Inseln nur zu einem Bruchteil der weltweiten Treibhausgasemissionen bei, doch die Risiken des Klimawandels, denen sie ausgesetzt sind, sind enorm.