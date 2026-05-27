27.05.2026 12:25:38

Kleine Kommunen sollen bei Wärmeplanung entlastet werden

BERLIN (dpa-AFX) - Kleine Kommunen mit bis zu 15.000 Einwohnern sollen nach dem Willen der Bundesregierung bei der Wärmeplanung entlastet werden. Mit der "kleinen Wärmeplanung" - einem vereinfachten Verfahren - sollen Kommunen eine Wärmeplanung binnen weniger Monate erstellen können. Der Bundestag müsste den Neuerungen zustimmen.

Was Wärmepläne sind

In ihren Wärmeplänen müssen die Kommunen darlegen, welche Heizmöglichkeiten für Gebäude künftig zur Verfügung stehen sollen. Ziel ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045 - also ohne zusätzliche Treibhausgase. Hauseigentümer sollen dadurch Klarheit haben, ob sie zum Beispiel an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Vorgesehen ist, dass alle Großstädte in Deutschland bis Ende Juni 2026 Wärmepläne erstellt haben. Kleinere Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben bis Ende Juni 2028 Zeit.

Verband kommunaler Unternehmen für Reform

Gemeindegebiete mit mehr als 45.000 Einwohnern sollen in ihren Wärmeplänen der Reform zufolge auch die Kälteversorgung planen.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte die geplanten Neuerungen. "Es ist richtig, kleinen Kommunen die Wärmeplanung zu erleichtern, weil sie oft nur begrenzte Ressourcen haben", erklärte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing./hrz/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schlussendlich stabil -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen