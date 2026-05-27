Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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27.05.2026 22:46:17
"Kleine Pause" an Wall Street: Dow Jones schließt auf Rekordhoch - der Rest tritt auf der Stelle
Die Wall Street legt nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage eine Verschnaufpause ein - mal abgesehen vom Dow-Jones-Index. Ansonsten wartet man auf das, was geschehen wird: vor allem im Iran und die persönlichen Konsumausgaben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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