Kleiner Teil des Corona-Kinderbonus fließt für Kinder im Ausland

BERLIN (dpa-AFX) - Ein kleiner Teil des geplanten Kinderbonus wegen der Corona-Krise fließt auch für Kinder, die nicht in Deutschland leben. Von den rund 5,5 Milliarden Euro Hilfsgeldern gingen rund 90 Millionen an EU-Bürger, deren Kinder im Ausland wohnten, teilte das Finanzministerium auf eine Frage der AfD-Fraktion im Bundestag mit. Das sind weniger als zwei Prozent. Der Kinderbonus von 300 Euro pro Kind soll in zwei Raten mit dem Kindergeld ausgezahlt werden. Kindergeldberechtigt sind grundsätzlich auch in Deutschland lebende EU-Bürger mit Kindern im EU-Ausland.

Steigende Kindergeld-Zahlungen ins Ausland sorgen seit einiger Zeit für Debatten. AfD-Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier erklärte, dass nun auch Teile des Bonus ins Ausland fließen sollten, sei den Steuerzahlern vor dem Hintergrund der Rekord- Neuverschuldung nicht vermittelbar./tam/DP/fba