03.05.2026 17:40:38

Kleinflugzeug bei Landung beschädigt: Hamburger Flughafen zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Weil auf dem Hamburger Flughafen ein kleines Flugzeug Schwierigkeiten bei der Landung hatte, sind kurzzeitig alle Starts und Landungen gestoppt worden. "Das Flugzeug ist bei uns gelandet und ist dabei zu Schaden gekommen. Es wurde bei der Landung beschädigt", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber niemand verletzt worden.

Der vergleichsweise kleine Zwischenfall hat dennoch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hamburger Flughafen. Denn für die Zeit der Bergung der Maschine und des Säuberns der Start- und Landebahn können keine anderen Flieger starten und landen.

"Das muss sehr gewissenhaft gereinigt werden", sagte der Sprecher weiter. Schon kleinste Trümmerteile könnten gefährlich für die Flugzeuge beim Starten und Landen sein. Das Kleinflugzeug war gegen 16.00 Uhr am Hamburger Flughafen angekommen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet./cgl/DP/he

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