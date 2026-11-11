tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
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11.11.2026 15:09:32
Kleinteile können sich ablösen: Tonies ruft Figur von Helene Fischer zurück
Keine Musik von Helene Fischer für Kinder mit Toniebox: Um mit dem Gerät die Kinderlieder der Schlagersängerin hören zu können, muss eine entsprechende Figur auf die Box gestellt werden. Doch ausgerechnet von der geht eine Erstickungsgefahr aus. Die Firma reagiert umgehend.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|22.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
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