Kleinwagen mit dem geringsten Wertverlust in Deutschland: Dacia Sandero ist AUTO BILD "Wertmeister" 2022

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Der Dacia Sandero TCe 90 (Gesamtverbrauch kombiniert: 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km)1 ist der Kleinwagen mit dem geringsten Wertverlust in Deutschland: Der Fünftürer mit wirtschaftlichem Turbobenziner verliert in vier Jahren 5.200 Euro seines Neuwerts, so wenig wie kein anderer Pkw seiner Klasse. Das ist das Ergebnis der AUTO BILD Restwert-Prognose "Wertmeister 2022" in der Kategorie "Kleinwagen".