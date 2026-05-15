Klepp Sparebank AS Primary Capital Certificates: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Klepp Sparebank AS Primary Capital Certificates hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,20 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Klepp Sparebank AS Primary Capital Certificates 5,60 NOK je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 292,9 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 294,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at