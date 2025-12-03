Klil Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Klil Industries gab am 30.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,52 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,11 ILS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Klil Industries im vergangenen Quartal 100,8 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Klil Industries 90,9 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at