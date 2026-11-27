|
27.11.2026 06:31:29
Klil Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Klil Industries hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Klil Industries ein EPS von 1,52 ILS in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klil Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 100,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!