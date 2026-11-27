Klil Industries hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Klil Industries ein EPS von 1,52 ILS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klil Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 100,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at