Klima-Proteste an Flughäfen: Faeser kündigt Sicherheitsstandards an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angesichts der Klima-Protestaktionen der Letzten Generation an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf neue Sicherheitsstandards angekündigt. "Es wird demnächst tatsächliche Standards für die Betreiber kritischer Infrastruktur geben. Dazu gehören auch die Flughäfen, und das wird auch zu einer besonderen Sicherheit der Flughäfen weiterhin führen", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin.

Aktivisten der Letzten Generation hatten am frühen Donnerstagmorgen Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg blockiert. Etliche Flüge wurden gestrichen./gma/DP/jha