Klimaaktivisten protestieren gegen Autobahn-Ausbau

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimabewegung Fridays for Future will an diesem Freitag in mehreren Städten gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren. In Berlin ist beispielsweise eine Kundgebung auf einer Brücke geplant, die sich gegen die Pläne für die Stadtautobahn A100 richtet. Auch in Städten wie Hamburg, Wiesbaden und Stuttgart sind Proteste vorgesehen.

In der kommenden Woche soll es weitere Aktionen in Sachen Klima geben: Zwei Tage vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ruft Fridays for Future zu einem "Großstreik" am 10. Februar auf - dazu erwarten die Veranstalter zahlreiche Teilnehmer vor dem Roten Rathaus./ca/DP/jha