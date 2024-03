Klimafreundlicher ins Fußball-Stadion mit Hilfe von Mobilfunk

SportsInnovation: Potenzial von Mobilfunkdaten für Mobilitätskonzepte und Nachhaltigkeitsberichte im FokusPilotprojekt: Vodafone & Bayer 04 machen lokale Verkehrsströme mit anonymisierten Mobilfunkdaten sichtbarCO2-Reduktion: Neue Datengrundlage zur Auswertung der An- & Abreise von StadionbesuchernKönnen anonymisierte Mobilfunkdaten und Künstliche Intelligenz (KI) einem Bundesligaverein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit helfen? Bayer 04 Leverkusen und Vodafone haben heute auf der von der DFL ausgerichteten ‚SportsInnovation‚ einen neuen Ansatz vorgestellt, bei dem aus anonymisierten Mobilfunkdaten lokale Verkehrsströme sichtbar gemacht werden. Die Erkenntnisse könnten zukünftig in klima- und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte einfließen, um die An- und Abreise von Stadionbesuchern nachhaltiger zu gestalten. Das Verfahren ergänzt die bislang dazu durchgeführten Befragungen und Studien und kann detailliertere Einblicke zum tatsächlichen Reiseverhalten liefern. Fan-Mobilität ist ein wichtiger Faktor für das Entstehen von CO2-Emissionen rund um den Spieltag.Bundesweit machen sich in der Bundesliga und 2. Bundesliga an einem Fußballwochenende mehr als eine halbe Million Fans auf dem Weg in die Stadien. Die Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ist an vielen Standorten im Stadionticket enthalten. Dennoch reisen wie auch bei vielen anderen Großveranstaltungen auch zahlreichende Besucher mit dem Auto an. Reisende Fans sind der größte Einzelfaktor des CO2-Fußabdrucks von Profifußball-Klubs. Deshalb ist in der Nachhaltigkeitsrichtlinie der DFL, die seit Neuestem fest zum Lizenzierungsverfahren im deutschen Profifußball gehört, von den Vereinen auch ein Mobilitätskonzept gefordert. Allerdings sind im Bereich der An- und Abreise von Fans die Möglichkeiten zur Einflussnahme von Vereinen limitiert. Die Bereitschaft der Anhänger und die Mitwirkung von Verkehrsplanern und -betrieben ist ebenso wichtig wie das Engagement der Bundesligaklubs.Anonymisierte Mobilfunkdaten können Vereinen zur Fan-Mobilität eine neue Datengrundlage liefern.Michael ReinartzMichael ReinartzMichael Reinartz, Innovationschef von Vodafone: „Für die Anreise von Fußballfans spielen die Lage des Stadions, der Zeitpunkt des Spiels und das Wetter eine wichtige Rolle. Anonymisierte Mobilfunkdaten können Vereinen zur Fan-Mobilität eine neue Datengrundlage liefern, um den Verkehr an Bundesliga-Spieltagen im Zusammenspiel mit Fans und Verkehrsplanern zukünftig verlässlicher und ökologisch nachhaltiger zu organisieren und so den CO2-Abdruck zu reduzieren.“Dr. Erik Schrödter, Manager Nachhaltigkeit bei Bayer 04 Leverkusen: „Die Fan-Mobilität ist für uns ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema. Aus diesem Grund haben wir erst vor kurzem eine umfassende Mobilitätsanalyse durchgeführt, die uns Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme auf das Reiseverhalten unserer Fans aufgezeigt hat. Wir sind sehr daran interessiert, auch künftig eine gute Datenbasis für die Fan-Mobilität zu haben. Zum einen für unser Nachhaltigkeitsreporting und zum anderen um unser Engagement permanent seriös zu reflektieren. Der innovative Ansatz von Vodafone kann uns dabei unterstützen.“Marika Bernhard, Leiterin Nachhaltigkeit bei der DFL: „Die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga haben sich dazu entschieden, Nachhaltigkeit in der Lizenzierungsordnung des DFL e.V. zu verankern. Seither befassen sich die Clubs insbesondere damit, die Datenlage zu verbessern, um darauf basierend wirkungsvolle Maßnahmen umzusetzen. Das konkrete Beispiel kann ein guter Impulsgeber dafür sein, wie technologische Innovationen und Digitalisierung auf diesem Weg helfen.“Pilotprojekt beim Bundesligaspiel von Bayer 04 gegen den VFL WolfsburgFür das Pilotprojekt wurden anonymisierte Mobilfunkdaten betrachtet, die beim Heimspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen den VFL Wolfsburg angefallen sind. Demnach reiste mehr als die Hälfte der Zuschauer mit dem Auto an, gefolgt von Bahn und Bus. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad kamen deutlich weniger Fans zum Stadion. Die Ergebnisse ergänzen eine aktuelle Studie zur Fan-Mobilität, die Bayer 04 Leverkusen mit der RWTH Aachen durchgeführt hat.Analyse inkl. Berechnung der CO2-EmissionenDie Hälfte der Stadionbesucher reisen mit dem Auto an, gefolgt von Bahn und Bus. VodafoneIm Mobilfunknetz von Vodafone fallen Mobilfunkdaten von Millionen Anschlüssen an. Diese entstehen, wenn Mobiltelefone mit Mobilfunkzellen kommunizieren – beispielsweise beim Telefonieren oder Surfen. Für das Pilotprojekt wurden die dabei entstehenden Datenpunkte in einem mehrstufigen Verfahren datenschutzkonform anonymisiert, aggregiert und hochgerechnet, sodass kein Rückschluss auf Einzelpersonen mehr möglich ist. Aus der Analyse dieser Daten lassen sich Bewegungsmuster erkennen. Zur Auswertung hat Vodafone eine KI-Technologie verwendet, die erkennt, mit welchem Transportmitteln Stadionbesucher anreisen. Anschließend wurden die jeweils anfallenden CO2-Emissionen berechnet.Durch den neuen Ansatz könnten Vereine wie Bayer 04 Leverkusen in Zukunft die Zahl der aufwendigen und kostenintensiven Befragungen minimieren. Analysen mit aktuellen Daten zu Reporting-Zwecken stünden zudem wesentlich schneller als bisher zur Verfügung.