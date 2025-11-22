Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas

BELÉM (dpa-AFX) - Trotz Verhandlungen durch die Nacht hat sich die Weltklimakonferenz in Brasilien nicht darauf einigen können, einen verbindlichen Plan für eine Abkehr von Öl , Kohle und Gas zu erarbeiten. Die rund 200 Länder vereinbarten in Belém lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten zu beschleunigen./hrz/DP/zb