ANTALYA (dpa-AFX) - Auch nach gut 21 Stunden Verlängerung geht auf der UN-Klimakonferenz das Tauziehen um eine Abschlusserklärung weiter. Der Klimaminister des vom steigenden Ozeanspiegel bedrohten Pazifikstaats Tuvalu, Maina Talia, äußerte sich am Nachmittag enttäuscht über den schleppenden Fortgang.

Von Jahr zu Jahr scheine es mehr Misstrauen und Frustration auf den alljährlichen Klimakonferenzen zu geben, sagte Talia, dicht umringt von Journalisten. Dies gelte für die Zivilgesellschaft und jene Länder, die am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden und besonders gefährdet sind, aber selbst keine Schuld daran tragen.

Tuvalu wolle aber seine Energie darauf richten, außerhalb dieser formellen UN-Verhandlungen beim Klimaschutz voranzukommen, es gehe um "Inspiration und Lösungen", sagte Talia. Er verwies auf ein Bündnis Dutzender Staaten für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, das im April im kolumbianischen Santa Marta getagt hatte. Nun sei eine zweite Konferenz im Juli auf Tuvalu geplant, mit Irland als Co-Gastgeber.

"Koalition von Machern" soll vorangehen

Es gehe um eine "Koalition von Machern", sagte der Minister, einen inklusiven Prozess für alle, "die den Wandel aktiv vorantreiben wollen - frei von politischem Ballast und mit mehr Raum für ehrliche Gespräche über die praktische Umsetzung".

Trotz alarmierender Hitzerekorde und verheerender Naturkatastrophen in diesem Sommer steuert die Weltklimakonferenz in der Türkei auf ein Ende ohne ehrgeizige Beschlüsse zu. Der Gipfel musste wegen ungelöster Fragen ins Wochenende verlängert werden.

Strittig war unter anderem, ob der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle ausdrücklich in der Abschlusserklärung erwähnt werden soll. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer. Verlängerungen der Klimakonferenzen sind seit mehr als zwanzig Jahren die Regel, nicht die Ausnahme./hrz/DP/zb