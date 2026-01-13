Angeles Aktie
WKN: 858446 / ISIN: US0346244033
|
13.01.2026 10:35:00
Klimakrise: Waldbrände in Los Angeles als teuerste Naturkatastrophe 2025
2025 war bei Naturkatastrophen ein ungewöhnliches Jahr: Kein Hurrikan traf die USA direkt. Dafür richteten andere Ereignisse laut Munich Re schwere Schäden an – besonders solche, zu denen der Klimawandel beiträgt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Angeles Corp Shs
Analysen zu Angeles Corp Shs
