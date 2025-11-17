Klimator Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Klimator Registered ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Klimator Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Klimator Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klimator Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 5,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at