Klimator Registered stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 9,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at