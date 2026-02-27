Klimator Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Klimator Registered hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klimator Registered 0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 12,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Klimator Registered 9,4 Millionen SEK umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,020 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,080 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 36,05 Millionen SEK – ein Plus von 36,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Klimator Registered 26,39 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

