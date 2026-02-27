|
27.02.2026 06:31:29
Klimator Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Klimator Registered hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klimator Registered 0,020 SEK je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 12,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Klimator Registered 9,4 Millionen SEK umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,020 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,080 SEK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 36,05 Millionen SEK – ein Plus von 36,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Klimator Registered 26,39 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.